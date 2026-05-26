Potężne doniesienia o Avengers 5 i 6. Wiemy, o czym opowie film

Do sieci trafiły nowe doniesienia o nadchodzących widowiskach z cyklu „Avengers” - „Doomsday” i „Secret Wars” - i są to informacje potencjalnie obejmujące ogromne spoilery. Czego możemy spodziewać się po nadchodzących hitach Marvela?

Michał Jarecki
Ku rozczarowaniu wielu fanów, nowy zwiastun filmu „Avengers: Doomsday” nie został wyświetlony przed seansami „Mandaloriana i Grogu” w ten weekend. Wygląda jednak na to, że teaser jest szykowany na lipcowe San Diego Comic-Con.

Póki co zostaje nam cierpliwie czekać, choć serwis „The Cosmic Circus” może nam to czekanie istotnie osłodzić. To dzięki jego źródłom do sieci trafiło mnóstwo pogłosek dotyczących zarówno grudniowej premiery, jak i przyszłorocznego „Secret Wars”. A jeśli chodzi o przeciek fabularny z „Doomsday” - może to być ten najbardziej wiarygodny z dotychczasowych.

Avangers: Doomsday. Czego możemy się spodziewać?

Jak opowiedział insider Alex Perez, którego wskaźnik rzetelności przecieków to dokładnie aż 86,54 proc. zgodnych z prawdą (pod uwagę brano w sumie 132 przecieki):

  • Wiele postaci będzie próbowało na swój sposób wyjaśnić, co dzieje się z Multiwersum. Raport Pereza podkreśla: „Mr Fantastic, Sue, Shuri, Bestia, TVA i Monica mają bardziej naukowe wyjaśnienie sytuacji. Thor i Loki - magiczne. Steve opiera się na doświadczeniu. Ale Doom posiada teorię łączącą wszystkie te perspektywy.”
  • Wygląda też na to, że nie powinniśmy zbyt mocno przejmować się tym, jak powracający X-Meni łączą się - lub nie - z filmami 20th Century Fox: „Znajdujemy się dosłownie na końcu Marvel Cinematic Universe, a większość multiwersum jest martwa - poza jakimś wyrywkiem rzeczywistości, ponieważ prawa fizyki i stabilności kompletnie wymykają się spod kontroli. Chaos”.
  • Po wcześniejszych sugestiach, że Święta Chronologia jest interpretacją rzeczywistości stworzoną przez Tego, Który Trwa, Perez twierdzi teraz, że istnieją cztery kanoniczne wersje MCU: „Pierwsza to ta, którą wszyscy znaliśmy do „Endgame” przed „Lokim”, potem ta po „Lokim” (powiem tylko, że to nie przypadek, iż po „Lokim” zaczęły pojawiać się rzeczy, które nie mają większego sensu w kontekście MCU), następnie wersja związana z Doomem, a potem ta po Doomie.”
  • Wśród innych ciekawostek dotyczących „Doomsday” znalazły się m.in. informacje o tym, że Magneto będzie wchodził w interakcje z bohaterami spoza X-Menów, utwór „What Could Have Been” Stinga ma być powiązany z wątkiem Peggy Carter, a Sentry będzie miał bliską relację z Yeleną Belovą i Gambitem. Zapytany o to, czy możemy spodziewać się ostatecznych śmierci jakichś postaci, insider odpowiedział tajemniczo: „Tak... A potem nie.”

Dodał też:

„Jest przynajmniej 8-9 kolejnych członków obsady, których jeszcze nie potwierdzono, a o których wiem, że kręcili już sceny na planie.”

Avengers: Secret Wars

  • Kiedy ponownie zobaczymy wielu bohaterów występujących w „Doomsday” w „Secret Wars”, mają być oni „NPC-ami, dopóki ich umysły nie zostaną odblokowane.” Jeśli chodzi o powracających złoczyńców „Każdy i wszystko wchodzi w grę.”
  • Wygląda też na to, że ważną rolę odegrają postacie przebywające obecnie w Valhalli. Przypomnijmy, że znajdują się tam Odyn, Heimdall oraz prawdopodobnie najbardziej oczywista kandydatka - Potężna Thor, czyli Jane Foster.
  • W „Secret Wars” znajdzie się również miejsce dla postaci nieobecnych w „Doomsday”. Perez zostawił na koniec najbardziej intrygującą - choć również wyjątkowo enigmatyczną - wskazówkę

Mimo że nie ma go w żadnym z tych filmów, Ten, Który Trwa wygrał. I na tym poprzestańmy.

Michał Jarecki
26.05.2026 10:53
