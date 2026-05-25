Pobudka widzowie Prime Video. Przespaliśmy jeden z najlepszych seriali XXI wieku

Czemu o tym serialu jest tak cicho? Zastanawiają się użytkownicy Prime Video, którzy ciągle odkrywają jeden z najlepszych thrillerów XXI wieku. W mediach społecznościowych namawiają innych widzów do obejrzenia "Patrioty", twierdząc, że to najbardziej przespana produkcja ostatnich lat.

Rafał Christ
"Patriota" to jeden z wczesnych seriali Prime Video. Na platformie Amazona zadebiutował jeszcze w 2015 roku. To wtedy właśnie użtkownicy serwisu mieli pierwszą styczność z historią szpiega, który musi pożegnać się ze swoim dotychczasowym, spokojnym życiem. Pod przykrywką pracownika firmy produkującej rury i bez oficjalnego wsparcia Stanów Zjednoczonych, John Tavner podejmuje się niebezpiecznej misji. Jej celem jest nie dopuścić Iranu do pozyskania broni jądrowej.

Brzmi na pełnokrwisty thriller szpiegowski? Słusznie. Ale z licznych opisów wynika, że to również komedia pełna pomyłek, absurdu i folku. Wygląda więc na mieszankę iście wybuchową. Nie bez powodu przecież "Patriota" doczekał się 2. sezonu, który na Rotten Tomatoes do tej pory ma 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Patriota - opinie o thrillerze Prime Video

Nawet taki poklask niestety nie uratował "Patrioty". Serial Prime Video skończył się po dwóch sezonach w 2018 roku. Jednakże od tamtej pory ciągle odkrywają go kolejni użytkownicy platformy Amazona. Są nim totalnie zachwyceni. W mediach społecznościowych wprost nie mogą się produkcji nachwalić.

Obejrzyjcie "Patriotę", jeden z najbardziej przespanych seriali ostatnich 20 lat

"Patriota" Amazona to arcydzieło. Mrocznie śmieszny, boleśnie prawdziwy serial, który jakimś cudem przemknął pod radarem

Kryminalnie niedoceniony. W szczególności 1. sezon to jeden z najlepszych seriali, jakie w życiu oglądałem

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jeśli też należycie do grona użytkowników Prime Video, którzy przespali "Patriotę", nie wściekajcie się. Teraz to nie ma sensu. Najwyższy bowiem czas, aby się obudzić i nadrobić tę zaległość. Wcale tak dużo czasu na to nie potrzebujecie. Serial składa się bowiem z 18 około godzinnych odcinków. A jeśli wciąga tak bardzo, jak wynika z powyższych wpisów, obejrzycie go jednym tchem.

25.05.2026 10:53
Pobudka widzowie Prime Video. Przespaliśmy jeden z najlepszych seriali XXI wieku
