Nowy hit Netfliksa wygląda znajomo? Bo to remake starej komedii Netfliksa

"Panie przodem" zadebiutowało na Netfliksie w zeszły piątek. Przez weekend użytkownicy platformy wręcz nie mogli się od nowego filmu oderwać. Oglądali go namiętnie, chętniej sięgając jedynie po "Ministrantów". Obecnie komedia z Sachą Baronem Cohenem zajmuje więc drugie miejsce w topce najpopularniejszych pełnych metraży dostępnych w serwisie w naszym kraju. W ten sposób udowadnia poniekąd, że widzowie najbardziej lubią te produkcje, które już widzieli.



Bo fabuła "Panie przodem" brzmi bardzo znajomo. To opowieść o aroganckim kobieciarzu, który budzi się w świecie rządzonym przez kobiety. Odkrywa przy tym, że jego życie pełne pieniędzy i romansów odeszło właśnie do lamusa. Złamany i zdezorientowany staje do rywalizacji z temperamentną koleżanką z pracy. Nowe zasady gry zmuszają go do zastanowienia się nad swoją osobowością, niczym niejakiego Daniela parę lat temu.

Wraz z "Panie przodem" doszliśmy do momentu, w którym Netflix robi remaki swoich własnych filmów. Niby nic nowego, bo przecież platformie zdarzyło się już zrobić koreańską wersję "Domu z papieru". Czy teraz wchodzi jej to w nawyk? Za wcześnie, by jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, ale fakt faktem: komedia z Sachą Baronem Cohenem to po prostu francuska produkcja z 2018 roku w nowym opakowaniu.

Co prawda "Nie jestem łatwy" nie było hitem na miarę "Stranger Things", ale jednak w czasie premiery narobił sporo szumu, więc istnieje duża szansa, że go oglądaliście. A teraz możecie go zobaczyć w nowej wersji. Bo Netflix coś tam pozmieniał, coś dodał i jeszcze zatrudnił gwiazdorską obsadę z Sachą Baronem Cohenem i Rosamund Pike na czele. Czy w takim razie udało się zrobić lepszy film? No właśnie wygląda na to, że niekoniecznie.

Jak to w przypadku remake'ów nieraz bywa, "Panie przodem" nie dorastają oryginałowi do pięt. Tak przynajmniej wynika z ocen krytyków. "Nie jestem łatwy" ma co prawda tylko cztery recenzje na Rotten Tomatoes, ale trzy z nich są pozytywne. Remake został natomiast bezwzględnie zmiażdżony.

"Panie przodem" też mają trzy pozytywne oceny. Ale przy liczbie 16 opinii daje to już wynik dla widza odpychający - 19 proc. pozytywnych recenzji. Nie brzmi to dobrze. Ba! W takim ujęciu produkcja wydaje się wręcz całkowicie niepotrzebnym remake'iem.

Rafał Christ 25.05.2026 17:34

