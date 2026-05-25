„Mandalorian i Grogu” już w kinach. Film nie radzi sobie aż tak źle, jak przewidywano, ale i tak nie sposób mówić o nim inaczej niż jak o porażce: mimo wszystko jest to najsłabiej radzący sobie w box office film z uniwersum „Star Wars” w historii. Co ciekawe, widzowie oceniają produkcję znacznie bardziej entuzjastycznie niż krytycy (co, niestety, może poskutkować ostatecznym zarżnięciem świeżych pomysłów i kreatywności w Lucasfilmie).



Nie chcę jednak dłużej pastwić się nad tym wyrywkiem sezonu serialu, który z jakiegoś powodu postanowiono wyświetlić na wielkich ekranach - uzasadnienie mojego sceptycyzmu przeczytacie tutaj, a tymczasem skupmy się na tym, co uwielbiają chyba wszyscy fani: wyłapywaniem smaczków i występów gościnnych. Poniżej znajdziecie listę moich ulubionych (czyli subiektywnie najfajniejszych i najciekawszych) easter eggów, które twórcy zdecydowali się zaaplikować do swojej produkcji.

Mandalorian i Grogu: easter eggi. TOP 14 smaczków dla fanów Star Wars

Sam Witwer! Fani kojarzą go przede wszystkim jako głos Dartha Maula z animowanych seriali (ewentualnie jako Starkillera z gier „Force Unleashed”), ale w „Mandalorianie i Grogu” również mogą go usłyszeć - tym razem jako jednego ze snowtrooperów. To kontynuacja długiej, wieloletniej tradycji, w ramach której artysta podkłada głos wielu postaciom drugoplanowym w „Star Wars”.

A skoro już jesteśmy przy Snowtrooperach: teraz możemy zobaczyć ich hełm w całej okazałości. W filmie nie wszyscy noszą bowiem charakterystyczne białe kaptury, które zakrywają jego dolną część (jak w „Imperium kontratakuje”). Dzięki temu 46 lat po ich debiucie możemy zobaczyć ich pełny design.

Grogu jest oficjalnie uczniem Mandalorianina. W tekście otwierającym film Grogu zostaje określony mianem ucznia Dina Djarina. To bezpośrednie nawiązanie do finału 3. sezonu „The Mandalorian”, w którym Grogu został oficjalnie adoptowany przez łowcę - oficjalnie przestał być podrzutkiem i otrzymał pełne imię: Din Grogu.

Garazeb „Zeb” Orrelios! W filmie Djarina i Grogu ratuje nikt inny jak Zeb Orrelios - jeden z ukochanych bohaterów serialu „Star Wars Rebels”, który zadebiutował w wersji live action w 3. sezonie „The Mandalorian”. Zeb pilotuje rebeliancki statek U-Wing znany z „Łotra 1” i pełni w filmie rolę partnera oraz oficjalnego łącznika Djarina z Nową Republiką.

Czołówka inspirowana „Top Gunem”! Zwróciliście uwagę na ten styl? Oglądając sekwencję, podczas której kolejne X-Wingi i myśliwce Nowej Republiki startują oraz tankują w bazie Adelphi (znanej już z serialu „The Mandalorian”) trudno nie odnieść wrażenia, że twórcy wyraźnie inspirowali się klimatem otwarcia „Top Guna” z Tomem Cruise’em. To jeden z najładniejszych elementów tej produkcji.



Droid kontroli lotów grany przez samego Anthony’ego Danielsa. Napisy końcowe ujawniają, że aktor Anthony Daniels, odtwórca roli ikonicznego C-3PO, użyczył głosu jednemu z droidów kontroli lotów na Nal Hutta. Tym samym Daniels podtrzymuje imponującą passę występów w każdym filmie „Star Wars” od czasu „Nowej nadziei”. We wszystkich dziewięciu filmach sagi Skywalkerów oraz w „Łotrze 1” grał, rzecz jasna, Threepio, a w „Han Solo: Gwiezdne wojny - historie” wcielił się w nadzorcę na Kessel.



Reżyserzy „The Mandalorian” jako piloci Nowej Republiki. W barze oficerskim można dostrzec kilku Rangerów z Adelphi pijących i dyskutujących - część z nich pojawiała się już wcześniej w „The Mandalorian”. Co ciekawe, wielu pilotów zagrali reżyserzy odcinków oryginalnego serialu. Wystąpili tu m.in. Dave Filoni jako Trapper Wolf, Deborah Chow jako Sash Ketter, Rick Famuyiwa jako Jib Dodger, Lee Isaac Chung jako Dok Suri, a nawet Doug Chiang - starszy wiceprezes Lucasfilmu i dyrektor wykonawczy ds. projektowych - jako porucznik Blick.



Nal Hutta. Djarin i Grogu odwiedzają Nal Huttę, czyli ojczystą planetę Huttów. To miejsce po raz pierwszy pojawiło się w animowanym serialu „Wojny klonów” - możliwość zobaczenia bagiennej, pełnej mokradeł planety w wersji aktorskiej robi spore wrażenie.



Partia dejarika. Lord Janu ujawnia, że Rotta ma zginąć podczas legendarnej „partii dejarika”. Dejarik to holograficzne szachy, w które Chewbacca i C-3PO grali w „Nowej nadziei”. Tym razem jednak rozgrywka nabiera innego wymiaru, ponieważ Janu zgromadził prawdziwe potwory, na których wzorowane są figury gry. Również sama arena przypomina okrągłą planszę holo-szachów.

Embo. W pewnym momencie fabuła ujawnia, że Bliźniacy wynajęli łowcę nagród Embo, gdy Djarin ich zdradził i nie dostarczył im bratanka. Embo, który po raz pierwszy pojawił się w „Wojnach klonów”, jest jednym z najgroźniejszych łowców nagród w galaktyce. Co ciekawe, głos podłożył mu sam Dave Filoni - to jego druga rola (po wspomnianej wcześniej) w „The Mandalorian & Grogu”.

Zapadnia w stylu Jabby. Gdy Bliźniacy uruchamiają zapadnię i zrzucają Djarina do jamy z potworem, nie mamy wątpliwości, że to krewni Jabby. To bezpośrednie nawiązanie do jamy rancora z „Powrotu Jedi”.



Rotta the Hutt, „Wojny Klonów” i uwielbiany aktor. Bliźniacy pokazują Dinowi Djarinowi jedyny hologram Rotty sprzed lat - wersję live action małego Rotty. To odniesienie do ostatniego „występu syna” Jabby w niesławnym filmie „Wojny Klonów” z 2008 r., gdzie jako niemowlę został porwany przez Separatystów, którzy chcieli wrobić Republikę i zdobyć przychylność Hutta. Od tamtego czasu Rotta jednak zauważalnie wyrosł... Swoją drogą, Bliźniacy ściemniają, że Rotta został ponownie porwany i że chcą jedynie odzyskać bratanka, co stanowi wyraźną paralelę do fabuły wspomnianej animacji. Tu przypomnę, że w Rottę wcielił się nikt inny jak Jeremy Allen White!

Maszyna tortur, którą Bliźniacy postanowili zastosować na bratanku, bardzo przypomina urządzenie wykorzystane przez Dartha Vadera wobec Hana Solo w „Imperium kontratakuje”.

Martin Scorsese! Legendarny reżyser Martin Scorsese użycza głosu czterorękiemu ardenniańskiemu kucharzowi o imieniu Hugo Durant. Wszystko wskazuje więc na to, że Hugo jest spokrewniony z Rio Durantem - Ardenniańczykiem z filmu „Solo”, któremu głosu z kolei użyczył Jon Favreau.

Michał Jarecki 25.05.2026 15:47

