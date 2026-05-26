Czy będzie 2. sezon Marshals? To koniec sequela Yellowstone

Pierwszy sequel "Yellowstone" dobiegł już końca. Widzowie pokochali "Marshals" i uważnie śledzili dalsze losy dobrze nam znanego Kayce'a Duttona. Czy jednak robili to wystarczająco tłumnie, aby serial dostał zamówienie na 2. sezon?

Rafał Christ
marshals 2 sezon yellowstone skyshowtime co obejrzeć
W ciągu ostatnich paru miesięcy uniwersum "Yellowstone" rozrosło się o trzy nowe seriale. "Ranczo Duttonów" przed chwilą się rozpoczęło, "Madison" dobiegło końca jakiś miesiąc temu, a pierwszy z niedawnych spin-offów dopiero teraz dotarł do mety. Finał 1. sezonu "Marshals" wczoraj, 25 maja zadebiutował w Polsce na SkyShowtime. Dzięki temu fani wiedzą już, jak potoczyły się dalsze losy Kayce'a Duttona.

Tylko "Marshals" zmienia zasady gry. To już nie jest kowbojska opera mydlana. W tym wypadku dostajemy pełnokrwisty procedural. Bo po wydarzeniach przedstawionych w "Yellowstone" Kayce Dutton dołącza do elitarnego oddziału US Marshals, z którym tropi kolejnych przestępców. Dba przy tym, aby na jaw nie wyszły tajemnice jego rodziny. To właśnie jest największy punkt styczny z serialem głównym.

Marshals - czy będzie 2. sezon sequela Yellowstone?

Choć "Marshals" to "Yellowstone" w nowym wydaniu i odświeżoną formułą, wcale nie został przez fanów skreślony. Ba! Podeszli do niego z niezdrową wręcz ciekawością. W końcu amerykańską premierę serialu na kanale CBS obejrzało ponad 9,5 mln widzów. Dzięki dostępności w streamingu i możliwości późniejszego obejrzenia pierwszego odcinka liczba widzów w ciągu 28 dni wzrosła do 26,5 mln. Ależ to był hit.

Nic więc dziwnego, że CBS szybko zdecydowało się odnowić "Marshals" na 2. sezon. Tak jest. 2. sezon został potwierdzony jeszcze w marcu. Fanom pozostaje teraz cierpliwie na niego czekać. Ile? Jak się okazało, wcale nie tak długo. Właściwie mniej niż można by się spodziewać.

Marshals - kiedy premiera 2. sezonu sequela Yellowstone?

W kwietniu stacja CBS ogłosiła, że "Marshals" powróci z 2. sezonem jeszcze w tym roku. Dobrze czytacie. Miejsce na sequel "Yellowstone" znalazło się w jesiennej ramówce stacji. Aczkolwiek dokładna data nie jest jeszcze znana.

O ile amerykańscy fani mają pewność, że 2. sezon "Marshals" dostaną już tej jesieni, w Polsce musimy jeszcze poczekać na oficjalne informacje dotyczące premiery serialu. Istnieje szansa, że nowe odcinki będą u nas debiutować mniej więcej tak jak za oceanem. Tak przecież było z 1. odsłoną sequela "Yellowstone". W Stanach Zjednoczonych kolejne epizody emitowane były na kanale CBS w niedziele, a w naszym kraju na SkyShowtime pojawiały się w poniedziałek.

Rafał Christ
26.05.2026 09:17
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtimeYellowstone
