Ten erotyk z Nicole Kidman rozpalił widzów w kinach. Teraz obejrzysz go na VOD

Dlaczego wokół "Babygirl" zrobiło się gorąco? Powód jest prosty: to opowieść o odnoszącej sukcesy prezesce innowacyjnej firmy, która wdaje się w romans ze stażystą. To on staje się w tym związku osobą dominującą, a ona odnajduje przyjemność w poddawaniu się jego woli. Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za spełnianie najskrytszych pragnień?



"Babygirl" kusiła nie tylko obietnicą erotycznych atrakcji, ale również gwiazdorską obsadą. W główną rolę wciela się przecież Nicole Kidman, a na ekranie towarzyszy jej m.in. Antonio Banderas. To wystarczyło, aby film zarobił w światowym box offisie ponad 63 mln dol. Mało? Faktycznie nie jest to zbyt imponujący wynik, ale weźmy pod uwagę, że produkcja kosztowała 20 mln. W kinach zebrała więc trzykrotność swojego budżetu, co jest już całkiem przyzwoitym osiągnięciem.