Nowy serwis VOD powstał w dobrej wierze. Obejrzysz na nim jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat

"Sound of Freedom. Dźwięk wolności" z 2023 roku urósł do miana filmu legendy. To inspirowana faktami historia agenta rządowego, który porzuca pracę, aby poświęcić się ratowaniu dzieci z rąk handlarzy żywym towarem. Początkowo mainstreamowa wytwórnia (Disney) postanowił odłożyć go na półkę, ale dzięki zbiórce internetowej twórcom udało się odkupić do niego prawa i wypuściła go pod marką Angel Studios. Wtedy produkcja stała się fenomenem, a prawicowe środowiska (łącznie z szurami z QAnonu) wzięły ją na sztandary.