"Venom 3: Ostatni taniec" - gdzie obejrzeć? Kiedy premiera filmu online?

Trzecia część "Venoma" jest niestety tą ostatnią. Z jakiegoś powodu nosi przecież podtytuł "Ostatni taniec". Jak do tej pory seria jest największym sukcesem uniwersum Spider-Mana. Na całym świecie do tej pory zarobiła łącznie prawie 1,7 mln dol. "Morbius" czy "Madame Web" nie zbliżyli się nawet do wyników jakiejkolwiek części przygód Eddie'ego Brocka i symbiota. Również tej najnowszej.



"Venom 3" przy budżecie w wysokości 120 mln dol. zarobił do tej pory na całym świecie ponad 317 mln dol. Przy standardowym przeliczniku (2,5 budżetu) już zaczął przynosić zyski. A przecież na ekrany kin trafił dosłownie przed chwilą, bo 25 października. Ma więc szansę przynajmniej dobić do wyniku swojego poprzednika (506 mln).