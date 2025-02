Te filmy nie mają złych recenzji. Najnowsza część trafiła właśnie na VOD

"Paddingtonem w Peru" widzowie jeszcze do niedawna mogli się zachwycać jedynie w kinach. Film trafił na wielkie ekrany w Polsce dokładnie 15 listopada. Trochę czasu od premiery już minęło, więc produkcja właśnie trafiła do dystrybucji internetowej. Na ten moment dostęp do niej można wykupić tylko i wyłącznie w serwisie Premiery CANAL+. Jakbyście mieli ochotę na maraton wszystkich odsłon serii, to na platformie znajdziecie również dwie poprzednie.