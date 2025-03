Najnowszy dreszczowiec z Liamem Neesonem trafił do sieci. Przyszedł czas rozgrzeszenia

Główny bohater „Rozgrzeszenia”, Thug (Liam Neeson), to doświadczony gangster. Do tej pory niezawodny i skuteczny, wreszcie zaczyna odczuwać skutki długotrwałego stresu i życia na krawędzi. Pojawiają się niepokojące objawy. Po otrzymaniu diagnozy nieuleczalnej choroby neurologicznej bohater postanawia zerwać z przestępczym światem i odbudować więzi z córką Daisy (Frankie Shaw) oraz wnukiem. Jak jednak nietrudno się domyślić, opuszczenie mafii to nie rurki z kremem. Okazuje się to znacznie, znacznie trudniejsze, niż przypuszczał Thug, zwłaszcza że jego były szef, Charlie Conner (Ron Perlman), nie zamierza pozwolić mu odejść bez konsekwencji.