"Barbie" otrzymała nową scenę. Film obejrzysz w nowym formacie i chyba warto jeszcze raz iść do kina

Dlaczego do tej pory nie mogliśmy obejrzeć "Barbie" w IMAX-ie? Proste. Przez "Oppenheimera". Christopher Nolan przywłaszczył sobie ten format i nie chciał go z nikim dzielić. Teraz gdy szaleństwo związane z "Barbenheimerem" już za nami, film Grety Gerwig doczeka się redystrybucji, zapewniającej widzom nowe doświadczenia dźwięku i obrazu.



Reżyserka wraz z operatorem Rodrigo Prieto wzięła udział w jednym z wczesnych pokazów w IMAX-ie i po seansie wspólnie podzielili się swoimi wrażeniami. Powiedzieć, że były pozytywne, to jak nic nie powiedzieć. Twórcy "Barbie" okazali się zachwyceni i namawiali widzów, aby również skusili się na obejrzenie filmu w nowym formacie.



