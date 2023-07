"Barbie" i "Oppenheimer" już weszli do swoich narożników. Który film wygrywa "Barbenheimera"?

Czegoś takiego, jak "Barbenheimer" jeszcze nie było. Ciesząc się z różnorodności blockbusterów, które w miniony piątek zawitały na wielkich ekranach, widzowie jak szaleni nakupowali bilety na oba filmy, aby w weekend otwarcia obejrzeć je jeden po drugim. Prognozy wskazują jednak, że większymi zarobkami będzie mogła cieszyć się "Barbie". Ba, w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie przebije "Avatara: Istotę wody". Nic dziwnego. Nad "Oppenheimerem" ma z pewnością techniczną przewagę.



Przede wszystkim "Barbie" jest krótsza. Trwa niecałe 120 minut, co oznacza, że w ciągu dnia kina mogą zorganizować więcej jej seansów niż trzygodzinnego "Oppenheimera". Poza tym to przecież kolorowa komedyjka o popularnej na całym świecie lalce, którą w Stanach Zjednoczonych można spokojnie oglądać już od 13 roku życia. Film Christophera Nolana otrzymał natomiast kategorię wiekową R, czyli jest to produkcja skierowana do dorosłego widza (osoby poniżej 17 roku życia mogą wejść na salę tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna). Mroczna historia ojca bomby atomowej ma więc mocno ograniczony komercyjny powab.



