„Oppenheimer” to najlepszy film w karierze Christophera Nolana i wstrząsająca opowieść o zniszczeniu świata

Poruszająca okazuje się też aktualność filmu. Nolan - choć, jak wspominałem, nie bawi się w banalnego moralizatora - zachęca do wyciągania wniosków. Oppenheimer dopiero z czasem zaczął sobie uświadamiać, jak straszliwą broń złożył w ręce ludzkości; analogie do współczesnych zagrożeń, w tym do rozwoju sztucznej inteligencji, nasuwają się same.



Bomba atomowa stała się straszakiem w rękach wielu państw; obecnie wydaje się bardziej iluzją niż czymś, co naprawdę nas przeraża - a przecież wciąż pozostaje realnym zagrożeniem dla świata. Świata, który w pewnym sensie już został zniszczony wraz z powołaniem tego straszliwego narzędzia do życia - jak w ostatniej scenie filmu stwierdza sam Oppenheimer. Nowy film Nolana jest monumentalny, niebywale gęsty, nie napawa nadzieją i potrafi przerazić, ale przy okazji zachęca do uważności. Gwarantuję: takiej biografii jeszcze nie widzieliście.