Gonciarz miał swój system. Była współpracownica youtubera przeprasza za milczenie

Krzysztof udawał, że nie wie, o co chodzi. A gdy już się dowiedział, zaczął bardzo mówić o relacji z tą osobą, dlaczego mam nie ufać tej osobie i że jest taka a taka, że w ogóle tak na niego wpływa i takie rzeczy robi. Teraz wiem, że była to manipulacja, że po prostu deflektował, że zamiast skupić się na moim poważnym zarzucie: jak i z kim wchodzi w relacje, co robi w tych relacjach, co naprawdę jest niemoralne nie z tą jedną osobą, tylko ogólnie, jak traktuje kobiety, z którymi ma relacje - to zszedł na temat tej jednej dziewczyny. (...)



Krzysztof miał taki system, że bardzo często umawiał się z jedną dziewczyną na jakiś czas, przez chwilę tak jakby pomieszkiwali razem, randkowali, byli tak jakby razem, on jej dawał opiekę, kupował rzeczy itd. Tylko po to, żeby - nazywając to poliamorią - na przykład po dwóch takich tygodniach, wziąć się za następną osobę i przeżyć podobny cykl

- wyznała Sobczak.