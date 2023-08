Amazon w ogniu krytyki. Film wykorzystał Auschwitz i Holokaust w bulwersujący sposób

Film, rzecz jasna, ściągnął na siebie ogrom krytyki wypływającej z różnych środowisk, m.in. ze strony Centrum Szymona Wiesenthala - organizacji działającej na rzecz ochrony praw człowieka w społeczności żydowskiej. Organizacja pozarządowa wezwała Amazona do usunięcia produkcji z platformy streamingowej Prime Video i zaprzestania "zarabiania" na Holokauście. W social mediach pojawiają się kolejne wpisy, które przypominają: "Auschwitz nie jest metaforą. To kwintesencja ludzkiej zdolności do czynienia zła". Amazon wciąż jeszcze nie odniósł się do zarzutów.