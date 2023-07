Przesuń się królu Amazon Prime Video. Nowy sezon hitowego serialu już na platformie

Nie, żeby filmy Guya Ritchie'ego były złe. Z jakiegoś powodu zyskały przecież popularność na Amazon Prime Video. Pokazują, jak wszechstronnym artystą jest reżyser. "Przymierze" to duszny męski thriller akcji osadzony w kontekście wojny w Afganistanie. "Gra fortuny" to znowu lekka komedyjka szpiegowska, w której najważniejsze są blockbusterowe atrakcje - humor, wybuchy, strzelaniny. To te produkcje aktualnie zajmują kolejno pierwsze i drugie miejsce na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie.



Nowość platformy Amazona ma szansę zakończyć dominację filmów Guya Ritchie'ego w zestawieniu. Wczoraj na Prime Video zadebiutowały bowiem nowe odcinki hitowego serialu "Dobry omen" na podstawie książki Neila Gaimana i Terry'ego Pratchetta. To dalsza część zabawnej opowieści o apokalipsie... tak jakby, bo przecież osią fabuły są perypetie anioła i demona, którzy próbują jej zapobiec. Wszystko oczywiście podszyte jest humorem, z jakiego zasłynął drugi wymieniony pisarz.



