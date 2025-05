To będzie najbardziej zaskakujący film, jaki zobaczycie w ten weekend. Jest na Netfliksie

Jest rok 1996. Mike Lazaridis (Jay Baruchel) i Doug Fregin (Matt Johnson), współzałożyciele firmy Research In Motion, wraz z ekipą wyluzowanych pracowników zakończyli prace nad swoim nowym produktem o nazwie Pocket Link. Wierzą, że urządzenie, które stworzyli, zrewolucjonizuje świat technologii - jego działanie opiera się bowiem na wykorzystywaniu otwartych częstotliwości do przesyłania danych, dzięki czemu Pocket Link będzie mógł nie tylko wysyłać i odbierać e-maile, ale również przeglądać sieć. Mike i Doug, którzy prywatnie są również przyjaciółmi, postanawiają sprzedać swój produkt i w tym celu udają się do siedziby firmy Sutherland-Schultz.