Ten thriller akcji w zaledwie 2 tygodnie stał się jednym z największych hitów Netfliksa

"Poza jurysdykcją" jest wam już pewnie dobrze znane. Niemiecki thriller pełen akcji wpadł przecież na Netfliksa 30 kwietnia i szybko wdarł się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie w naszym kraju. Od tamtej pory z niej nie schodzi. I to zazwyczaj gości na całkiem wysokich pozycjach - obecnie zajmuje najniższy stopień podium, miejsce trzecie. Przegrywa jedynie ze "Złym wpływem" i "Babciami".



Jak się okazuje "Poza jurysdykcją" nie tylko Polakom przypadło do gustu. Cały świat obgryzając paznokcie z nerwów śledził losy Sary - byłej żołnierki, której syn w tajemniczych okolicznościach znika w konsulacie USA, a ona próbując go odszukać, trafia na trop mrocznego i niebezpiecznego spisku. Użytkownicy Netfliksa tak szybko i chętnie sięgali po thriller akcji, że trafił on do topki najpopularniejszych tytułów w historii Netfliksa.