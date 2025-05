Użytkownicy Netfliksa ostrzegają: ten gorący thriller nie jest dla słabych

Jakoś po obejrzeniu "Złego wpływu", "Poza jurysdykcją" i innych najpopularniejszych globalnie filmów nieanglojęzycznych Netfliksa zeszłego tygodnia, użytkownicy platformy odkrywają gorący brazylijski thriller sprzed ponad 1,5 roku. Kontrowersyjna produkcja zadebiutowała w serwisie jeszcze w październiku 2023 roku, ale subskrybenci ciągle dzielą się swoimi opiniami na jej temat. "Zdrada to nie problem" wciąż przewija się w subiektywnych listach najseksowniejszych tytułów według internautów.



"Zdrada to nie problem" to, według obiegowej opinii, film tak gorący, że aż parzy. Adaptacja książki Sue Hecker opowiada historię zdradzonej księgowej. Zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, główna bohaterka przeżywa seksualne rozbudzenie. Jej małżeństwo jest co prawda skończone, ale ona na brak adoratorów nie narzeka. Jak daleko się posunie?