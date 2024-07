"Borderlands" może dostać dwa filmy. Zebraliśmy wszystkie informacje

"Borderlands" to nadchodząca adaptacja popularnej serii gier wideo pod tym samym tytułem. Fabuła opowiada o losach "odjechanej" ekipy, która w "najbardziej porąbanym miejscu we wszechświecie", planecie Pandora, ma odnaleźć zaginioną córkę Atlasa - najpotężniejszego drania w galaktyce. Bohaterowie będą musieli w tym celu stawić czoła całej plejadzie dziwacznych przeciwników, krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych gangsterów. Szykuje się ostra jazda bez trzymanki? Na to wskazują wszystkie dotychczasowe materiały promocyjne.



"Borderlands" ma zadatki na stanie się hitem. Nie tylko opiera się na popularnej serii gier wideo, ale też może pochwalić się gwiazdorską obsadą. W filmie występują m.in. Cate Blanchett i Kevin Hart, a Jack Black podkłada głos jednemu z bohaterów. Zwiastuny skupiają się na widowiskowej rozwałce i nietuzinkowym humorze, zapowiadając rozrywkę w sam raz na lato. Twórcy produkcji mają nadzieję, że widzowie chętnie się na nią skuszą.