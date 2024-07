Amazon nie odpuszcza grom wideo. Szuka (i chyba znalazł) nowego "Fallouta"

"Fallout" to drugi najpopularniejszy serial Prime Video wszech czasów. Pod względem oglądalności przebija go jedynie "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Mając to na uwadze, Amazon zrozumiał więc, że warto inwestować w adaptacje gier wideo i robić je dobrze. W końcu postapokaliptyczna produkcja okazała się hitem nie tylko komercyjnym, ale również artystycznym. Krytycy oszaleli na jej punkcie równie mocno, co widzowie, przez co na Rotten Tomatoes cieszy się aktualnie 94 proc. pozytywnych opinii.



Niedługo po sukcesie "Fallouta" gruchnęła informacja, że jeszcze w tym samym roku Amazon wypuści na Prime Video inną serialową adaptację popularnych gier wideo. 6-odcinkowe "Like a Dragon: Yakuza" ma się pojawić na platformie w dwóch częściach - 25 października i 1 listopada. Niedługo potem ruszą zdjęcia do zapowiadanego już wcześniej "Tomb Raidera".