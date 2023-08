Youtuberzy chcieli sprawdzić, czy ludzie zareagują na przemoc domową. Zareagowali telefonem na policję

Wygląda na to, że prankster zupełnym przypadkiem stał się ofiarą pranka. Łukasz Brzozowski, youtuber i twórca na kanale Brzoza TV, od kilku lat publikuje na YouTube filmiki, które z założenia mają być zabawne. Mężczyzna przeprowadza różnego rodzaju sondy społeczne, a także prowokuje swoim zachowaniem w miejscach publicznych. Na jednym z filmów udaje osobę niesłyszącą, a na innym wsiada za kierownicę samochodu, udając, że jest pod wpływem alkoholu. W zeszłym miesiącu na kanale Brzozowskiego pojawił się film, w którym mężczyzna pyta kobiety na ulicy, czy może zrobić im zdjęcie. Gdy te pytały, po co, youtuber pokazywał im ruch sugerujący masturbację. Tym razem jednak to Brzoza stał się ofiarą pewnego pranka, na temat którego wpis na Facebooku umieściła jedna z internautek.