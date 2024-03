Budda chce zwrócić pieniądze poszkodowanym w aferze MGP: "Dźwigam to na bary"

Dodał, że choć MGP Rent nigdy nie został przez niego bezpośrednio oznaczony, to pojawiło się oznaczenie MGP, które mogło doprowadzić obserwatorów do MGP Rent. Zapewnił, że jeśli nie znajdzie się "winny" lub sprawa nie zostanie jakkolwiek wyjaśniona, bierze na siebie pełną odpowiedzialność: "Nigdy nie oszukałem żadnego ze swoich widzów na jakiekolwiek pieniądze. Jeśli ktoś zrobił to powołując się na mnie (bez mojej wiedzy!), to dźwigam to na bary. AMEN. Nie ma sensu tego wałkować" - podsumował.