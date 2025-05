Budda opublikował nowe oświadczenie. Po 3 miesiącach

Czy sprzedawałem losy, czy e-booki, bo to skandal. Ustawowe luki, zarzuty na pół miliarda. Proszę nam o tym opowiedzieć. Chętnie to wyjaśnię, sporo mam do powiedzenia. Jeśli chodzi o loterie, wydaliście pozwolenia. To nie ja je wymyśliłem, ale promowałem, zanim zrobiło to pół YouTube’a. Czy mam też odsiedzieć za nich? Czy naprawdę musieliście hotelowe drzwi wyważyć? Przecież można było wysłać list i bym się stawił.