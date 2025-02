Budda opublikował rapowe oświadczenie. Kulisy zatrzymania przez CBŚP

W październiku 2024 r. influencer Budda został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym hazardem, wystawianiem nierzetelnych faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Wraz z nim zatrzymano dziewięć innych osób, w tym jego partnerkę, Aleksandrę K., znaną jako "Grażynka". Śledztwo wykazało, że Budda organizował loterie, w których losy sprzedawane były jako e-booki, co pozwalało na opodatkowanie ich niższą, 5-procentową stawką VAT zamiast 20-procentowej, obowiązującej dla gier hazardowych. W wyniku tego procederu Skarb Państwa miał stracić około 60 mln zł, a łączny przychód z działalności Buddy mógł sięgać nawet 400 mln.



W grudniu 2024 r., po wpłaceniu poręczenia majątkowego (w wysokości 2 mln zł dla Buddy i 1 mln zł dla Grażynki), oboje opuścili areszt. Prokuratura zastosowała wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju. Po opuszczeniu aresztu influencer stopniowo wraca do życia publicznego; w styczniu 2025 r. odzyskał część swojego mienia, w tym wspomnianego Rolls Royce'a, co udokumentował na swoim profilu w mediach społecznościowych.



A teraz przyszedł czas na publikację oświadczenia.