Internauta twierdzi, że Budda zmanipulował mu brata. Teraz chce zdemaskować youtubera

Budda zbudował swoją markę, tworząc kontent motoryzacyjny. Jeśli jednak kogoś samochody nie interesują, mógł też o nim usłyszeć w kontekście niesienia pomocy osobom w potrzebie czy przekazywania sporych sum na szczytne cele. To jeden z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Dlatego poświęcony mu dokument stał się hitem. I to dwukrotnie. Najpierw w kinach, a potem w streamingu, gdy film trafił na Amazon Prime Video. Już samo to pokazuje, jak bardzo ludzie go uwielbiają.



Czy Kamil Labudda nie jest tak nieskazitelny, jak wszyscy myśleli? Tak twierdzi pewien internauta. W sieci pojawiła się bowiem strona, na której próbuje on zdemaskować machlojki i manipulacje youtubera, który - jego zdaniem - ma negatywny wpływ na swoich najmłodszych odbiorców.