Czy wielkie franczyzy są w ogóle potrzebne? Zdaniem Nolana: jeszcze jak!

Uznani twórcy filmowi z namaszczeniem krytykują wielkie filmowe franczyzy (z kinem superbohaterskim na czele), a debata na temat nadmiaru kolejnych podobnych do siebie odsłon znanych serii nie ustaje. Jasne - stwierdzenie, że oryginalne i unikalne produkcje prawie w ogóle już nie powstają jest kompletną bzdurą, nie da się jednak ukryć, że zamówienia na kolejne IP-owe blockbustery torpedują branżę. Co gorsza, ich poziom zdaje się spadać - studia próbują ukryć leniwe scenariusze za znanymi twarzami i nostalgią.



Pamiętajmy, że nic nie jest czarno-białe. W pewnym sensie podkreślił to Christopher Nolan, który nieoczekiwanie stanął w obronie franczyz i stwierdził, że są one w istocie potrzebne.



