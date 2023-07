Mówią, że Tarantino przejdzie na emeryturę. Reżyser "Oppenheimera" dobrze to skomentował

Nolan zdradził też, czy on planuje zaprzestać tworzenia filmów.



Prawda jest taka, że rozumiem ich obu. Opowiadanie historii, które zostaną pokazane na dużym ekranie, jest uzależniające. To ciężka praca, ale sprawia ogromną frajdę. To także coś, co cię nakręca, więc trudno mi sobie wyobrazić, że dobrowolnie z tego rezygnuję - wyjaśnił brytyjski reżyser, po czym odniósł się też do sposobu patrzenia Quentina na kino, w którym jeśli późniejsze filmy niektórych reżyserów nie są w stanie już dorównać ich wcześniejszym dokonaniom, to może lepiej byłoby właśnie, gdyby wcale nie powstały.



Myślę, że to bardzo purystyczny punkt widzenia. To punkt widzenia kinomana, który ceni historię kina - zdradził Nolan, podkreślając też, że nawet on sam nie "ufałby własnemu poczuciu absolutnej wartości danego dzieła, by być pewnym, czy powinno było ono powstać - podkreślił i dodał: Podobnie jak Quentin ja też jestem wielkim fanem filmów, które, nawet jeżeli nie osiągają w pełni tego, co próbują, mają w sobie występ, strukturę lub scenę, które są wspaniałe. Ja chyba też wolałbym zachować coś w rodzaju doskonałej reputacji, ale także nie chciałbym niczego wykluczyć"– skwitował Nolan.