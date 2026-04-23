Teściowie 3 lecą na Netfliksa. Pół Polski na to czekało

Polscy użytkownicy Netfliksa latami czekali na ten moment. Pierwsi "Teściowie" narobili szumu na platformie jeszcze w 2023 roku. Zaraz po premierze w serwisie użytkownicy rzucili się na komedię z gwiazdorską obsadą. Dzięki temu niedługo potem widzowie tłumnie popędzili na sequel, który w czerwcu 2024 roku dołączył do poprzednika w ofercie streamingowego giganta. Nie trzeba chyba dodawać, że dwójka również stała się hitem.



Tak się jednak złożyło, że powstała również trzecia część "Teściów". W zeszłym roku gościła na ekranach polskich kin, ale o jej premierze u streamingowego giganta nie było do tej pory ani słowa. To się właśnie zmienia. Najnowsza odsłona hitowej serii polskich komedii pewnym krokiem zmierza na Netfliksa. Pojawi się na platformie dosłownie za chwilę.

Teściowie 3 - kiedy premiera na Netfliksie?

Tym razem w świecie "Teściów" nadchodzą chrzciny. Dobrze znani nam bohaterowie wciąż oczywiście grani przez Adama Woronowicza, Izabelę Kunę, Marcina Dorocińskiego i Maję Ostaszewską szykują się do chrzcin na prowincji. Jak można się spodziewać, dochodzi wtedy do serii nieprzewidzianych zdarzeń. Dawne konflikty i nowe romanse zagęszczają atmosferę, prowadząc do poważnych konsekwencji. Jakich dokładnie? O tym użytkownicy Netfliksa będą mogli przekonać się już w przyszłym tygodniu.

Warto zaznaczyć, że to nie będzie internetowa premiera "Teściów 3". Najnowsza odsłona komediowej serii od dłuższego czasu jest już dostępna u konkurencji. Użytkownicy HBO Max wciąż mogą ją oglądać w ramach opłacanej subskrypcji. Subskrybenci Netfliksa dostaną podobną możliwość już za parę dni.

W oficjalnej rozpisce premier Netflix nie podał, że "Teściowie 3" jeszcze w kwietniu trafią na platformę. Aczkolwiek można ich znaleźć w zakładce "nowe i nadchodzące". Dowiadujemy się z niej, że polska komedia zadebiutuje w serwisie już w najbliższą środę, 29 kwietnia. Po tym terminie dowiemy się, czy produkcja okaże sie takim samym hitem usługi jak dwie poprzednie odsłony serii.

Rafał Christ 23.04.2026 16:07

