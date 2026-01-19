REKLAMA
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?

Thriller "Kasztanowy ludzik" zadebiutował na Netfliksie kilka lat temu i był serialem, o którym nie sposób było zapomnieć. Mocna produkcja kryminalna zebrała wiele słów uznania i sympatię subskrybentów serwisu, którzy domagali się dalszej części wciągającej historii. Teraz w końcu dostali to, czego chcieli - kontynuacja duńskiego kryminału wpadnie na Netfliksa już lada moment.

Od premiery "Kasztanowego ludzika" minęło już prawie 5 lat - produkcja zadebiutowała we wrześniu 2021 r., a taka przerwa to obecnie dla widzów cała wieczność. Na szczęście jeden z najlepszych seriali kryminalnych Netfliksa tak zapadł im w pamięć, że nawet po latach informacja o kontynuacji wzbudziła w nich ekscytację. Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w 2024 r. i od tego czasu fani produkcji cierpliwie czekali na kolejne informacje. Dziś wiadomo już, kiedy dokładnie 2. sezon "Kasztanowego ludzika" zadebiutuje na Netfliksie. To już zaraz.

Kasztanowy ludzik 2 - kiedy premiera 2. sezonu thrillera na Netflix?

Na szczęście na 2. sezon produkcji nie trzeba będzie już długo czekać. Nowa odsłona zadebiutuje w serwisie Netflix 1 lutego 2026 r., co oznacza, że od premiery dzielą nas już tylko 2 tygodnie. Na ten moment właściwie znana jest tylko data - na temat fabuły nie ma jeszcze żadnych dokładnych informacji. Brakuje również oficjalnego zwiastuna. Na czym w takim razie będzie skupiał się 2. sezon?

W związku z tym, że 1. sezon był adaptacją powieści autorstwa Sørena Sveistrupa o tym samym tytule, kontynuacja "Kasztanowego ludzika" będzie oparta o drugą powieść autora, czyli "Zabawę w chowanego". Książka jest dosyć świeża - zadebiutowała pod koniec kwietnia 2025 r., a polscy czytelnicy mogli dorwać swój przetłumaczony egzemplarz dopiero we wrześniu 2025 r. Pojawia się pytanie, czy twórcy - Dorte Warnøe Hagh, David Sandreuter i Mikkel Serup - w tak krótkim czasie zdołaliby nakręcić nowe odcinki na podstawie książki. Tego dowiemy się zapewne już niebawem.

Fabuła książki skupia się na kolejnej sprawie Nai Thulin (w serialu wciela się w nią Danica Ćurčić), policjantki śledczej z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością w duńskim Glostrup. Tym razem śledcza pochyla się nad morderstwem, które zdaje się być powiązane z nierozwikłaną zbrodnią sprzed lat, czyli zabójstwem 19-letniej gimnastyczki. W sprawę angażuje się również Mark Hess (w 1. sezonie zagrał go Mikkel Boe Følsgaard), który wraz z zawodową partnerką odkrywa, że oboje zostali uwikłani w perwersyjną zabawą w chowanego. Rozpoczęła się ona pewnego wiosennego dnia 30 lat temu, kiedy to niewinna szkolna wycieczka zamieniła się w koszmar.

W 1. sezonie "Kasztanowego ludzika" bohaterowie prowadzą śledztwo w sprawie zamordowania młodej kobiety, której sprawca wyciął lewe oko oraz dłoń. Naia Thulin wraz z partnerem, Markiem Hessem, odkrywają maleńką figurkę kasztanowego ludzika obok ciała ofiary, a wkrótce również inny tajemniczy dowód - odcisk palca zaginionej dziewczyny, córki polityk Rosy Hartung.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
19.01.2026 16:31
Tagi: Seriale kryminalneSeriale NetflixThrillery
