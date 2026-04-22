REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Nowy thriller Netfliksa jest tak dobry, że trudno go nie obejrzeć na raz

Jeden dzień wystarczył, aby nowy thriller stał się hitem Netfliksa. Użytkownicy platformy rzucili się na "Niewybranych" zaraz po ich premierze. Wygląda na to, że bardzo dobrze zrobili. To serial, od którego nie sposób się oderwać.

Rafał Christ
REKLAMA

Nowy thriller Netfliksa zabiera nas do zamkniętej społeczności chrześcijańskiej. Rosie mieszka w niej wraz z mężem Adamem i córką. Nagle w jej życiu pojawia się zbiegły więzień, który wywraca całe jej spojrzenie na świat do góry nogami. Bohaterka zaczyna dostrzegać pewne aspekty i ograniczenia swojej rzeczywistości. Zastanawia się nawet, czy tajna wspólnota reiligijna na pewno chce jej dobra.

"Niewybrani" dobrze się zapowiadają? Powinni. O ich jakość dbają przecież prawdziwe gwiazdy. W Adama wciela się przecież znany z "Sex Education" Asa Butterfield, a zbiegłego więźnia Sama kreuje Fra Fee, którego wcześniej mogliśmy oglądać m.in. w dwóch częściach "Rebel Moon". Nikogo nie powinno więc dziwić, że serial z taką obsadą z dnia na dzień stał się hitem Netfliksa.

REKLAMA

Niewybrani - opinie o thrillerze Netfliksa

"Niewybrani" zadebiutowali na Netfliksie ledwie wczoraj, 21 kwietnia. Polscy użytkownicy platformy od razu postanowili go sprawdzić. Dzięki temu produkcja już dzień po swojej premierze wdrapała się niemal na szczyt topki najpopularniejszych seriai dostępnej w serwisie w naszym kraju. Na ten moment przegrywa jedynie ze "Schodami" - kryminałem pożyczonym przez usługę od HBO Max.

Patrząc po ocenach, bardzo dobrze się dzieje, że "Niewybrani" przykuli użytkowników Netfliksa do ekranów. Według średniej ocen na Rotten Tomatoes wybitny może nie jest (60 proc. pozytywnych opinii), ale jeśli wczytać się w te pozytywne recenzje, tworzy się obraz wciągającego i klimatycznego serialu.

Twój kolejny seans obowiązkowy właśnie nadszedł - będziesz walczyć ze sobą, żeby nie zbindżować od razu całości

- czytamy w recenzji Sabriny Barr z Metro.co.uk.

Faktycznie "Niewybrani" zdają się zaprojektowani pod bindżowanie. Składają się przecież z sześciu odcinków, które liczą sobie między 40 a 49 minut. Jeśli opowieść jest tak wciągająca, jak czytamy w przywołanym fragmencie recenzji, rzeczywiście może być ciężko nie oglądać wszystkich epizodów naraz.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"NIEWYBRANYCH" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
NIEWYBRANI
Netflix
REKLAMA
22.04.2026 19:19
Tagi: Co obejrzeć?Seriale NetflixThrillery
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA