Gruba promocja na Disney+. Tak tanio dawno nie było

Ładowanie...

Jeśli rozważaliście zakup subskrypcji Disney+, to teraz jest dobry moment. Serwis wystartował z nową promocją, która skierowana jest do tych, którzy nie są abonentami, albo chcą wrócić. Warto przyjrzeć się tej ofercie, bo wiosenna ramówka platformy robi genialne świetne wrażenie.

Disney+ wiosenna promocja

Kiedy tylko wejdziecie na stronę Disney+ (nie możecie być zalogowani) zobaczycie komunikat, który mówi o nowej promocji. Dowiecie się z niego, że serwis kosztuje dzisiaj 23,99 zł lub 39,99 zł przez 3 miesiące.

Co najważniejsze obniża dotyczy obu planów, czyli Planu Standard i Planu Premium. Czym one się różnią?



Plan Standard w regularnej cenie kosztuje 34,99 zł i oferuje jakość wideo w Full HD, pozwala na pobieranie treści i jednoczesne oglądanie na 2 urządzeniach. W promocji można go dostać za 23,99 zł przez 3 miesiące.



Plan Premium to ten największy. W regularnej cenie kosztuje 59,99 zł za miesiąc. Oferuje jakość 4K, pozwala na pobieranie filmów i seriali, a także na jednoczesne oglądanie na aż 4 urządzeniach. Obsługuje również Dolby Atmos. W promocji można go dostać za 39,99 zł miesięcznie.

disney plus promocja kwiecien

Aby załapać się na promocję musicie skorzystać z niej do 6 maja 2026 roku. Skorzystać z niej mogą tylko nowi i powracający subskrybenci, którzy mają ukończone 18 lat. Co ważne, po zakończeniu promocji abonament automatycznie przedłuży się zgodnie z wybranym pakietem.

Co obejrzeć na Disney+?

Tu przechodzimy do najważniejszego. Co obejrzeć w serwisie po wykupieniu abonamentu? Wiosna na Disney+ pełna jest nowości i nie przesadzę, jeśli powiem, że to najlepszy czas na platformie od początku roku.



Trwa właśnie nowy sezon serialu „Daredevil: Odrodzenie” i to najlepszy Marvel od czasu „Avengersów”. Co tydzień do serwisu trafiają również kolejne odcinki produkcji „Hoży doktorzy: powrót” – świetnej komedii medycznej. Fani „Gwiezdnych wojen” powinni sprawdzić „Maula - Mistrz Cienia”, bo dawno nie było tak jakościowej animacji w streamingu.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Konrad Chwast 23.04.2026 10:01

Ładowanie...