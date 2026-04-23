Gruba promocja na Disney+. Tak tanio dawno nie było

Disney+ dziś w nocy rozpoczął promocję, dzięki której dostęp do serwisu wykupicie za 20 złotych taniej. Jakie są warunki?

Konrad Chwast
Jeśli rozważaliście zakup subskrypcji Disney+, to teraz jest dobry moment. Serwis wystartował z nową promocją, która skierowana jest do tych, którzy nie są abonentami, albo chcą wrócić. Warto przyjrzeć się tej ofercie, bo wiosenna ramówka platformy robi genialne świetne wrażenie.

Disney+ wiosenna promocja

Kiedy tylko wejdziecie na stronę Disney+ (nie możecie być zalogowani) zobaczycie komunikat, który mówi o nowej promocji. Dowiecie się z niego, że serwis kosztuje dzisiaj 23,99 zł lub 39,99 zł przez 3 miesiące.

Co najważniejsze obniża dotyczy obu planów, czyli Planu Standard i Planu Premium. Czym one się różnią?

Plan Standard w regularnej cenie kosztuje 34,99 zł i oferuje jakość wideo w Full HD, pozwala na pobieranie treści i jednoczesne oglądanie na 2 urządzeniach. W promocji można go dostać za 23,99 zł przez 3 miesiące.

Plan Premium to ten największy. W regularnej cenie kosztuje 59,99 zł za miesiąc. Oferuje jakość 4K, pozwala na pobieranie filmów i seriali, a także na jednoczesne oglądanie na aż 4 urządzeniach. Obsługuje również Dolby Atmos. W promocji można go dostać za 39,99 zł miesięcznie.

Aby załapać się na promocję musicie skorzystać z niej do 6 maja 2026 roku. Skorzystać z niej mogą tylko nowi i powracający subskrybenci, którzy mają ukończone 18 lat. Co ważne, po zakończeniu promocji abonament automatycznie przedłuży się zgodnie z wybranym pakietem.

Co obejrzeć na Disney+?

Tu przechodzimy do najważniejszego. Co obejrzeć w serwisie po wykupieniu abonamentu? Wiosna na Disney+ pełna jest nowości i nie przesadzę, jeśli powiem, że to najlepszy czas na platformie od początku roku.

Trwa właśnie nowy sezon serialu Daredevil: Odrodzenie i to najlepszy Marvel od czasu „Avengersów”. Co tydzień do serwisu trafiają również kolejne odcinki produkcji „Hoży doktorzy: powrót” – świetnej komedii medycznej. Fani „Gwiezdnych wojen” powinni sprawdzić „Maula - Mistrz Cienia”, bo dawno nie było tak jakościowej animacji w streamingu.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Konrad Chwast
23.04.2026 10:01
Najnowsze
10:04
Niewybrani to sekciarski thriller Netfliksa. O co tyle krzyku?
Aktualizacja: 2026-04-23T10:04:29+02:00
9:48
Gruba promocja na Disney+. Tak tanio dawno nie było
Aktualizacja: 2026-04-23T09:48:31+02:00
9:21
Czy Doktor Doom zdejmie maskę w Doomsday? Marvel ma problem
Aktualizacja: 2026-04-23T09:21:14+02:00
7:48
Kiedy 5. sezon Invincible? Niezwyciężony szybko się nie skończy
Aktualizacja: 2026-04-23T07:48:08+02:00
19:19
Nowy thriller Netfliksa jest tak dobry, że trudno go nie obejrzeć na raz
Aktualizacja: 2026-04-22T19:19:00+02:00
18:18
Prawdziwa historia z serialu Ktoś musi wiedzieć. Jak było naprawdę?
Aktualizacja: 2026-04-22T18:18:00+02:00
15:19
Użytkownicy Apple TV są gotowi, żeby nowy kryminał zmiótł ich z planszy
Aktualizacja: 2026-04-22T15:19:00+02:00
14:40
Jessica Jones w Daredevilu zwiastuje wielkie wydarzenia. Kim jest nowa postać?
Aktualizacja: 2026-04-22T14:40:23+02:00
13:22
Nie ignorujcie tego kryminału Netfliksa. To mocna rzecz na faktach
Aktualizacja: 2026-04-22T13:22:08+02:00
11:49
Jeden z najdroższych seriali w historii wraca. Prime Video ma swój hit
Aktualizacja: 2026-04-22T11:49:44+02:00
11:22
Kim jest Christopher ze Stamtąd? Łączy przeszłość z teraźniejszością
Aktualizacja: 2026-04-22T11:22:23+02:00
11:15
Widzowie Prime Video nie mogą się pozbierać po najlepszym sci-fi XXI wieku
Aktualizacja: 2026-04-22T11:15:32+02:00
10:40
Dlaczego w Diabeł ubiera się u Prady 2 Miranda nie pamięta Andy? Wyjaśnione
Aktualizacja: 2026-04-22T10:40:33+02:00
9:37
Michael, are you okay? Film o królu popu zbiera baty
Aktualizacja: 2026-04-22T09:37:25+02:00
9:10
Mamy Genialną Morgan w domu. W polskiej wersji zagra popularna aktorka
Aktualizacja: 2026-04-22T09:10:50+02:00
19:37
Sydney Sweeney miała wystąpić w Diabeł ubiera się u Prady 2. Scenę usunięto
Aktualizacja: 2026-04-21T19:37:33+02:00
18:10
Użytkownicy Prime Video oglądają wybuchowe kino akcji. Choć nic z niego nie rozumieją
Aktualizacja: 2026-04-21T18:10:34+02:00
17:38
Downtown Abbey: Wielki finał dostępny online. Zwieńczenie uwielbianej serii
Aktualizacja: 2026-04-21T17:38:02+02:00
17:08
Mocarne sci-fi w końcu wraca do Apple TV. Mamy konkretną datę
Aktualizacja: 2026-04-21T17:08:27+02:00
15:06
Nowy thriller zemsty Netfliksa to dno. 5 lepszych filmów w podobnych klimatach
Aktualizacja: 2026-04-21T15:06:30+02:00
