Nowości Netfliksa na maj 2026 robią wrażenie. Potężna fala premier
Uwaga, uwaga: Netflix oficjalnie zapowiedział premiery na maj 2026. To będzie dobry miesiąc.
Netflix podzielił się z nami rozpiską premier filmów i seriali, które w maju trafią do biblioteki serwisu. Jak zwykle, będzie to miks oryginalnych nowości platformy oraz produkcji na licencji, a będzie ich tyle, że konkurencja może się schować. Czekają nas m.in. nowy serial od twórców „Stranger Things”, kontynuacja genialnej adaptacji gry wideo, powrót Pedro Alonso w spin-offie „Domu z papieru”, 2. sezon uwielbianego kopenhaskiego thrillera oraz wyczekiwana, pierwsza polska edycja ikonicznego już formatu „Love is Blind”.
A to dopiero początek.
Netflix - maj 2026 - premiery, nowości
Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego
4,5 roku temu serca subskrybentów Netfliksa podbił skandynawski thriller - „Kasztanowy ludzik”. Teraz wreszcie doczekamy się kontynuacji! Gdy pewna kobieta znika bez śladu, kopenhaska policja rusza w pościg za stalkerem, który prześladuje ofiary przerażającą wyliczanką. 2. odsłona bazuje na powieści „Zabawa w chowanego”.
Love is Blind: Polska
Jeden z najpopularniejszych reality show Netfliksa, który doczekał się licznych edycji międzynarodowych. Były już m.in. Brazylia, Japonia, Szwecja, UK, Argentyna, Włochy czy Holandia - teraz przyszedł czas na Polskę. W tym eksperymencie randkowym polscy single poznają się, zakochują i zaręczają... zanim się zobaczą. A gdy już staną przed sobą twarzą w twarz, wiele może się zmienić.
Premiera: 6 maja.
Berlin i Dama z gronostajem
Nowy sezon spin-offa „Domu z papieru”, który rozgrywa się przed akcją kultowego już serialu platformy. Tu głównym bohaterem jest Berlin. Gotowy na kolejny skok genialny rabuś zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież tytułowego arcydzieła Leonarda Da Vinci.
Premiera 15 maja.
The Boroughs
Nowe sci-fi od braci Dufferów, twórców „Stranger Things”. Akcja rozgrywa się w domu spokojnej starości. Gdy jeden z rezydentów wpada na dziwny trop, wraz z innymi nietypowymi bohaterami będą musieli połączyć siły, by powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed kradzieżą czasu. Tak, dobrze czytasz: chodzi o czas, którego nasi bohaterowie mają znacznie mniej niż większość ludzi.
Premiera 21 maja.
Panie przodem
Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike i Fiona Shaw w filmie komediowym, który wywraca zasady rządzące naszym światem do góry nogami. Oto dupek i kobieciarz doznaje potężnego wstrząsu, gdy pewnego dnia budzi się w równoległym świecie... rządzonym przez kobiety.
Premiera 22 maja.
Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki 2
Kontynuacja adaptacji cyklu powieści Holly Jackson, która skupia się na Pip Flitz-Amobi (Emma Myers znana głównie z „Wednesday”). Dziewczyna w ramach realizacji szkolnego projektu postanawia ponownie przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci Andie Bell, uczennicy, która pięć lat wcześniej została zamordowana przez swojego chłopaka. Teraz, świeżo po rozwiązaniu zagadki, Pip czeka na rozpoczęcie procesu. Jednak zaginięcie przyjaciela zmusza tę „grzeczną dziewczynkę”, która została detektywem, do podjęcia kolejnego śledztwa.
Premiera 27 maja.
Netflix na maj - pełna lista premier filmów i seriali
Netflix: nowości oryginalne
- Zięć 01/05/2026
- Moja kochana panienka 01/05/2026
- W cudzej skórze 01/05/2026
- Gloria 01/05/2026
- Dr Seuss: Przygody Hortona: Sezon 2 04/05/2026
- Funny AF with Kevin Hart 05/05/2026
- Odliczanie: Rousey vs. Carano 06/05/2026
- Koszmarni eks: Sezon 2 06/05/2026
- Love is Blind: Polska 06/05/2026 - odcinki 1-5, 13/05/2026 - odcinki 6-9, 20/05/2026 - odcinek 10
- Reunion - ogłoszenie daty wkrótce
- Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/05/2026
- Łączy nas krew 07/05/2026
- Legendy 07/05/2026
- Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego 07/05/2026
- Niezwykle szlachetne stworzenia 08/05/2026
- Dziękuję, następny: Sezon 3 08/05/2026
- Mój królewski wróg 08/05/2026
- The Roast of Kevin Hart 11/05/2026
- Pop Culture Jeopardy! 11/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy 12/05/2026
- Krótka historia Martina Shorta 12/05/2026
- Devil May Cry: Sezon 2 12/05/2026
- Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji 13/05/2026
- Doskonale dopasowani: Sezon 4 13/05/2026
- Między ojcem a synem 13/05/2026
- Koguciki: Sezon 2 13/05/2026
- Bratnia dusza 14/05/2026
- Nemezis 14/05/2026
- Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli 15/05/2026
- The WONDERfools 15/05/2026
- Berlin i „Dama z gronostajem” 15/05/2026
- Ronda Rousey vs. Gina Carano 17/05/2026
- Wanda Sykes: Legacy 19/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule 19/05/2026
- Carísima 20/05/2026
- James Rodriguez: Kolumbijski mistrz 21/05/2026
- The Boroughs 21/05/2026
- Panie przodem 22/05/2026
- Okres godowy 22/05/2026
- Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones 26/05/2026
- Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki: Sezon 2 27/05/2026
- Moje 3 grosze 27/05/2026
- Zabijaj uważnie: Sezon 2 28/05/2026
- Cztery pory roku: Sezon 2 28/05/2026
- Rafa 29/05/2026
- Ekipa z Calabasas 29/05/2026
- Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo 29/05/2026
- Pensjonat Jae-seoka rządzi! WKRÓTCE W NETFLIXIE
Netflix: premiery na licencji
- Dziewczyna moich koszmarów 01/05/2026
- Moje najlepsze wesele 01/05/2026
- Kolory miłości 01/05/2026
- Córka mojego szefa 01/05/2026
- Mutant 01/05/2026
- Nawiedzona znaleziona 01/05/2026
- Rockefeller Plaza 30: Sezony 1-7 01/05/2026
- Zabójcze ciało 08/05/2026
- Oczy anioła 08/05/2026
- Wszyscy mają się dobrze: Sezony 1-2 11/05/2026
- Gladiator II 12/05/2026
- Sex Story 12/05/2026
- Kraven Łowca 13/05/2026
- Zgadnij kto 15/05/2026
- One Piece: Enter Chopper at the Winter Island 15/05/2026
- Gala wręczenia nagród „Las Culturistas” 15/05/2026
- Siostry 19/05/2026
- Ministranci 21/05/2026
- Zakładnik 21/05/2026
- Mark Rober: CrunchLabs: Sezon 4 25/05/2026
- K-Pops! 30/05/2026
