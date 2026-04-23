Nowości Netfliksa na maj 2026 robią wrażenie. Potężna fala premier

Ładowanie...

Netflix podzielił się z nami rozpiską premier filmów i seriali, które w maju trafią do biblioteki serwisu. Jak zwykle, będzie to miks oryginalnych nowości platformy oraz produkcji na licencji, a będzie ich tyle, że konkurencja może się schować. Czekają nas m.in. nowy serial od twórców „Stranger Things”, kontynuacja genialnej adaptacji gry wideo, powrót Pedro Alonso w spin-offie „Domu z papieru”, 2. sezon uwielbianego kopenhaskiego thrillera oraz wyczekiwana, pierwsza polska edycja ikonicznego już formatu „Love is Blind”.



A to dopiero początek.

REKLAMA

Netflix - maj 2026 - premiery, nowości

REKLAMA

Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego

4,5 roku temu serca subskrybentów Netfliksa podbił skandynawski thriller - „Kasztanowy ludzik”. Teraz wreszcie doczekamy się kontynuacji! Gdy pewna kobieta znika bez śladu, kopenhaska policja rusza w pościg za stalkerem, który prześladuje ofiary przerażającą wyliczanką. 2. odsłona bazuje na powieści „Zabawa w chowanego”.

Love is Blind: Polska

Jeden z najpopularniejszych reality show Netfliksa, który doczekał się licznych edycji międzynarodowych. Były już m.in. Brazylia, Japonia, Szwecja, UK, Argentyna, Włochy czy Holandia - teraz przyszedł czas na Polskę. W tym eksperymencie randkowym polscy single poznają się, zakochują i zaręczają... zanim się zobaczą. A gdy już staną przed sobą twarzą w twarz, wiele może się zmienić.



Premiera: 6 maja.

Berlin i Dama z gronostajem

Nowy sezon spin-offa „Domu z papieru”, który rozgrywa się przed akcją kultowego już serialu platformy. Tu głównym bohaterem jest Berlin. Gotowy na kolejny skok genialny rabuś zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież tytułowego arcydzieła Leonarda Da Vinci.



Premiera 15 maja.

The Boroughs

Nowe sci-fi od braci Dufferów, twórców „Stranger Things”. Akcja rozgrywa się w domu spokojnej starości. Gdy jeden z rezydentów wpada na dziwny trop, wraz z innymi nietypowymi bohaterami będą musieli połączyć siły, by powstrzymać pozaziemskie zagrożenie przed kradzieżą czasu. Tak, dobrze czytasz: chodzi o czas, którego nasi bohaterowie mają znacznie mniej niż większość ludzi.



Premiera 21 maja.

Panie przodem

Sacha Baron Cohen, Rosamund Pike i Fiona Shaw w filmie komediowym, który wywraca zasady rządzące naszym światem do góry nogami. Oto dupek i kobieciarz doznaje potężnego wstrząsu, gdy pewnego dnia budzi się w równoległym świecie... rządzonym przez kobiety.



Premiera 22 maja.

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki 2

Kontynuacja adaptacji cyklu powieści Holly Jackson, która skupia się na Pip Flitz-Amobi (Emma Myers znana głównie z „Wednesday”). Dziewczyna w ramach realizacji szkolnego projektu postanawia ponownie przeprowadzić śledztwo w sprawie śmierci Andie Bell, uczennicy, która pięć lat wcześniej została zamordowana przez swojego chłopaka. Teraz, świeżo po rozwiązaniu zagadki, Pip czeka na rozpoczęcie procesu. Jednak zaginięcie przyjaciela zmusza tę „grzeczną dziewczynkę”, która została detektywem, do podjęcia kolejnego śledztwa.



Premiera 27 maja.

Netflix na maj - pełna lista premier filmów i seriali

Netflix: nowości oryginalne

Zięć 01/05/2026

Moja kochana panienka 01/05/2026

W cudzej skórze 01/05/2026

Gloria 01/05/2026

Dr Seuss: Przygody Hortona: Sezon 2 04/05/2026

Funny AF with Kevin Hart 05/05/2026

Odliczanie: Rousey vs. Carano 06/05/2026

Koszmarni eks: Sezon 2 06/05/2026

Love is Blind: Polska 06/05/2026 - odcinki 1-5, 13/05/2026 - odcinki 6-9, 20/05/2026 - odcinek 10

Reunion - ogłoszenie daty wkrótce

Mundial 1994: Powrót Brazylii do chwały 07/05/2026

Łączy nas krew 07/05/2026

Legendy 07/05/2026

Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego 07/05/2026

Niezwykle szlachetne stworzenia 08/05/2026

Dziękuję, następny: Sezon 3 08/05/2026

Mój królewski wróg 08/05/2026

The Roast of Kevin Hart 11/05/2026

Pop Culture Jeopardy! 11/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Jamie Vardy 12/05/2026

Krótka historia Martina Shorta 12/05/2026

Devil May Cry: Sezon 2 12/05/2026

Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji 13/05/2026

Doskonale dopasowani: Sezon 4 13/05/2026

Między ojcem a synem 13/05/2026

Koguciki: Sezon 2 13/05/2026

Bratnia dusza 14/05/2026

Nemezis 14/05/2026

Wypadek: Sprawa Mackenzie Shirilli 15/05/2026

The WONDERfools 15/05/2026

Berlin i „Dama z gronostajem” 15/05/2026

Ronda Rousey vs. Gina Carano 17/05/2026

Wanda Sykes: Legacy 19/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Cud Liverpoolu w Stambule 19/05/2026

Carísima 20/05/2026

James Rodriguez: Kolumbijski mistrz 21/05/2026

The Boroughs 21/05/2026

Panie przodem 22/05/2026

Okres godowy 22/05/2026

Sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii: Vinnie Jones 26/05/2026

Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki: Sezon 2 27/05/2026

Moje 3 grosze 27/05/2026

Zabijaj uważnie: Sezon 2 28/05/2026

Cztery pory roku: Sezon 2 28/05/2026

Rafa 29/05/2026

Ekipa z Calabasas 29/05/2026

Brazylia 1970: Trzecie mistrzostwo 29/05/2026

Pensjonat Jae-seoka rządzi! WKRÓTCE W NETFLIXIE

Netflix: premiery na licencji

Dziewczyna moich koszmarów 01/05/2026

Moje najlepsze wesele 01/05/2026

Kolory miłości 01/05/2026

Córka mojego szefa 01/05/2026

Mutant 01/05/2026

Nawiedzona znaleziona 01/05/2026

Rockefeller Plaza 30: Sezony 1-7 01/05/2026

Zabójcze ciało 08/05/2026

Oczy anioła 08/05/2026

Wszyscy mają się dobrze: Sezony 1-2 11/05/2026

Gladiator II 12/05/2026

Sex Story 12/05/2026

Kraven Łowca 13/05/2026

Zgadnij kto 15/05/2026

One Piece: Enter Chopper at the Winter Island 15/05/2026

Gala wręczenia nagród „Las Culturistas” 15/05/2026

Siostry 19/05/2026

Ministranci 21/05/2026

Zakładnik 21/05/2026

Mark Rober: CrunchLabs: Sezon 4 25/05/2026

K-Pops! 30/05/2026

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 23.04.2026 15:26

Ładowanie...