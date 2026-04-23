Netflix zrealizuje film o polskim nauczycielu. Wychował geniuszy

Biblioteka Netfliksa za jakiś czas powiększy się o wyjątkową produkcję. Będzie to polski pełnometrażowy film fabularny, który będzie koncentrował się na Ryszardzie Szubartowskim. Ci, którzy go jeszcze nie znają, będą mieli okazję poznać jego godne podziwu dokonania. To właśnie on wychował wielu laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Informatycznej, a jego uczniowie odnoszą sukcesy w dziedzinie informatyki oraz sztucznej inteligencji, w tym OpenAI.

Netflix nakręci film o Ryszardzie Szubartowskim. To wybitny polski nauczyciel w dziedzinie informatyki

Szubartowskiego można śmiało nazwać wychowawcą cyfrowych geniuszy - nauczyciel od lat udowadnia, że Polska jest kuźnią informatycznych talentów. Unikalny system pracy współtworócy Stowarzyszenia Talent pomógł zwyciężyć jego 126 podopiecznym w krajowych Olimpiadach Informatycznych, z kolei prawie 40 uczniów reprezentowało Polskę w międzynarodowych olimpiadach i zawodach informatycznych. Zaowocowało to zdobyciem w sumie 60 medali, w tym 33 złotych.

Dyrektor programowy Netfliksa Łukasz Kłuskiewicz podkreślił:

Spotkanie z profesorem Szubartowskim było dla mnie jednym z tych momentów, kiedy wyraźnie zobaczyłem jak utalentowani młodzi Polacy mogą mieć wpływ na losy świata. Historia profesora i zespołów z nim współpracujących to dowód na to, że w Polsce istnieje niezwykle silna, dojrzała szkoła myślenia technologicznego.

Pod okiem Szubartowskiego kształcili się tacy specjaliści jak Jakub Pachocki, Chief Scientist w OpenAI, Szymon Sidor, kluczowy inżynier przy modelach GPT (w tym GPT-4), czy Filip Wolski, mistrz świata w programowaniu zespołowym i ekspert od systemów sztucznej inteligencji. Dzięki nim oraz innym uczniom myślenie technologiczne w Polsce może rozwijać się w dobrym kierunku, co zauważył również prezes Netfliksa Greg Peters.

Jestem pod ogromnym wrażeniem polskiego talentu technologicznego, zarówno pod względem głębi wiedzy, jak i odwagi w rozwiązywaniu złożonych problemów na skalę globalną. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się zainwestować w Warszawie w nasz jedyny poza Stanami Zjednoczonymi hub technologiczny, gdzie tworzone są innowacje, które napędzają rozwój rozrywki i umożliwiają dostarczanie jej setkom milionów ludzi na całym świecie.

Za realizację filmu inspirowanego życiem Ryszarda Szubartowskiego będzie odpowiadała firma dFlights z Markiem Kłosowiczem w roli producenta. Jak podkreślił Kłuskiewicz, produkcja ma być ukłonem w stronę polskich naukowców oraz inżynierów, a jednym z celów filmu ma być pokazanie, że niektóre innowacje, które przyczyniają się do rozwoju Netfliksa, rodzą się również w Polsce.

Anna Bortniak 23.04.2026 13:08

