Nowy film Clinta Eastwooda zaraz pojawi się na Max. Na razie możemy go obejrzeć na innych platformach

"Przysięgły nr 2" opowiada historię Justina Kempa - członka ławy przysięgłych w głośnej sprawie o morderstwo. W trakcie procesu pojawiają się u niego wątpliwości, czy oskarżony rzeczywiście zabił. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie on jest sprawcą zbrodni. Staje więc przed dylematem: przyznać się do winy, czy manipulować wymiarem sprawiedliwości, aby uniknąć kary. Wcielający się w główną rolę Nicholas Hoult to podobno największy atut tego filmu.