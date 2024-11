Jeden z najlepszych horrorów tego roku trafił wreszcie do streamingu. Obejrzycie go bez dodatkowych opłat

"Kod zła" to wybuchowa mieszanka - coś pomiędzy "Milczeniem owiec" a "Obecnością". Akcja tego horroru rozgrywa się w malowniczych latach 90., kiedy to młoda agentka FBI zostaje przypisana do sprawy nierozwiązanych zabójstw sprzed lat. W miarę rozwoju śledztwa znajduje dowody na okultyzm. Wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa, którą zapewnia Nicolas Cage w roli psychopatycznego mordercy. Kultowy aktor daje tu prawdziwy popis swoich umiejętności.



Jeszcze przed lipcową premierą, mogliśmy podejrzewać, że "Kod zła" rozrusza ten horrorowo słaby do tamtej pory rok. Film Osgooda Perkinsa bardzo przecież przypadł do gustu krytykom. Do tej pory cieszy się 86 proc. pozytywnych recenzji. Ich autorzy zwracają szczególną uwagę na niepokojący klimat i oczywiście niesamowite role Nicolasa Cage'a oraz wcielającej się w główną bohaterkę Maiki Monroe.