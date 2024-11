Fani kultowej serii horrorów nienawidzili tej odsłony. A przecież jest świetna

Ostatnie nasze spotkanie z Michaelem Myersem nie należało do udanych. Po serii coraz gorszych sequeli, trylogia requeli (reboot/sequel) Davida Gordona Greena wprowadziła do franczyzy odżywczą energię. Pierwsze dwie części rozochociły fanów, ale jej zakończenie... Cóż, "Halloween. Finał" pozostawił po sobie spory niesmak. Ba! Sprawił nawet, że fani serii przychylniejszym okiem zaczęli spoglądać na "Halloween: Powrót", w którym Busta Rhymes ćwiczy na mordercy swoje kung fu(sic!).



Nic dziwnego, że fani pisali petycję, żeby zrealizować "Halloween. Finał" od nowa - to w końcu "nie był ich Michael Myers". Ostatnią odsłonę trylogii Davida Gordona Greena znienawidzili nawet bardziej niż remake klasyka Johna Carpentera. Może i film Roba Zombiego za bardzo odbiega od oryginału, ale w opinii autora tego tekstu broni się jako jego reimaginacja. Oddzielnie stanowi całkiem udane dzieło. Oczywiście, trudno do tego zdania przekonać najbardziej zagorzałych miłośników serii. Ale przecież kiedyś już byli w błędzie, do czego sami się zresztą dzisiaj przyznają.