Jedna z najlepszych komedii akcji tego roku, której nie widziałeś, wpadła właśnie do streamingu

"Kaskader" wszedł na ekrany polskich kin na początku maja, czyli ładnych parę miesięcy temu. Od jakiegoś czasu możemy go natomiast oglądać na VOD. Co oznacza, że za dostęp do niego musimy dodatkowo płacić. Niedużo, bo niecałe 15 zł, ale wciąż jest to wydatek. Teraz jednak film trafił do streamingu, gdzie można go obejrzeć w ramach subskrypcji danej platformy.