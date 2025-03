Zagraniczni widzowie polecają druzgocący film na Netfliksie. Gdzie obejrzeć go w Polsce?

Prawdopodobnie żaden inny nadawca nie produkuje tyle własnych treści co Netflix. I użytkownicy je uwielbiają. Teraz mamy tego dobry przykład na całym świecie, bo przecież wszyscy oszaleli na punkcie "Dojrzewania". Czasami uwagę widzów przyciągają jednak również tytuły na licencji. Dowód na to znajdziemy w tym momencie nawet lokalnie, gdyż listę najpopularniejszych filmów dostępnych w naszym kraju zdominował "Psi patrol: Wielki film".



Jeśli chodzi o tytuły na licencji, ich oferta na Netfliksie różni się w zależności od kraju. Dlatego nie zawsze to, co króluje na innych rynkach, można odnaleźć w Polsce. Tak też jest z "Chrztem ogniem", który zagraniczni widzowie ostatnio chętnie polecają sobie w mediach społecznościowych.