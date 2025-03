Ten świetny film akcji jest hitem Netfliksa. Ale w Polsce obejrzysz go gdzie indziej

"Skok stulecia 2" trafił na Netfliksa jedynie na wybranych rynkach. Próżno szukać go w ofercie serwisu w naszym kraju. U nas w streamingu go nie obejrzycie. Trafił za to na parę platform VOD, gdzie od jakiegoś czasu jest dostępny za dodatkową opłatą. Oglądajcie, bo już trwają prace nad trójką i wszystko wskazuje na to, że tym razem przerwa między kolejnymi odsłonami serii będzie znacznie krótsza niż siedem lat, które dzieliły jedynkę i dwójkę.