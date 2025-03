Sam Stephen Graham, jako jeden z pomysłodawców serialu, również jest na językach i ostatnimi czasy dość często rozmawia z dziennikarzami na temat "Dojrzewania". Wraz z Hannah Walters (jedną z producentek oraz żoną) udzielili wywiadu Variety, w którym oboje opowiadają o reakcjach, z jakimi się zetknęli, także na ulicy. "Człowieku, oglądałem twój serial, jest świetny", "To bardzo mocna i ważna rzecz" - tak mieli zwracać się do Grahama ludzie napotkani przez niego w trakcie podróży do Nowego Jorku.



W przypadku produkcji odnoszących sukces - co niewątpliwie dotyczy "tego przypadku "Dojrzewania" - niemal zawsze pojawia się pytanie o potencjał na kolejne odsłony tego serialu. Ani Graham, ani Walters nie wyrazili się w tej sprawie jednoznacznie - zdają się nie dawać z góry zielonego światła, ale równocześnie nie przekreślają w pełni takiej opcji. "Istnieje możliwość rozwinięcia innej historii" - stwierdził Graham. "Na pewno nie będzie prequela do tego serialu (...) Gdy zechcą odbyć tę rozmowę, moje drzwi są otwarte" - zadeklarowała Walters, zaznaczając równocześnie, że choć chętnie dalej pracowałaby z Netfliksem, to kontynuowanie czegoś, co miało tak niesamowity wpływ, mogłoby być trudne.