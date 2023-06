Zdobywca Oscara uniknął procesu o gwałt. Miał molestować więcej kobiet

Cuba Gooding Jr od początku zapewniał o swojej niewinności. Kobieta twierdziła, że słynny aktor poznał ją na Manhattanie i przekonał ją, aby poszła z nim do hotelu. Tam udało mu się ją namówić, aby udała się do jego pokoju, gdzie miał się tylko przebrać. To właśnie wtedy miało dojść do gwałtu. Według pełnomocników zdobywcy Oscara wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Seks nie tylko odbył się za obopólną zgodą, ale kobieta miała też przechwalać się później, że spała z hollywoodzkim celebrytą.



Kobieta domagała się od Cuby Gooding Jr. sześciu mln dolarów odszkodowania. Proces miał ruszyć już dzisiaj. Tak się jednak nie stało, bo gdy tylko członkowie ławy przysięgłych zaczęli zbierać się w sali sądowej, okazało się, że obie strony doszły do porozumienia.



