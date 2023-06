Aktor z serialu "Różowe lata 70." stanął przed sądem. Grozi mu nawet dożywocie

Podobnie jak wszystkie drapieżniki, oskarżony starannie szukał swojej ofiary. Kościół nauczył swoje ofiary, że gwałt to nie gwałt i to one powodują że do niego dochodzi, ale przede wszystkim mówi, że nie wolno im zawiadomić organów ścigania. Czy jest lepszy teren do schwytania ofiary? W kościele scjentologicznym oskarżony jest nietykalnym celebrytą