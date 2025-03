Netflix łasi się do Stephena Kinga. Szykuje nową adaptację zaskakującego horroru

To dobry czas dla Stephena Kinga i jego fanów. Nie dość, że pisarz wciąż jest artystycznie płodny, to jeszcze widać wzmożone zainteresowanie jego twórczością wśród twórców filmowych i serialowych. Jesteśmy świeżo po premierze "Małpy" na podstawie jego opowiadania i w drodze są "Wielki marsz", "Uciekiniera", "Witajcie w Derry", "Instytut" oraz "Carrie". Jakby dotychczas zapowiedzianych projektów było mało, teraz do tej listy możemy dopisać nowego "Cujo".



"Cujo" to powieść Stephena Kinga z 1981 roku. Już dwa lata po swojej premierze książka doczekała się pierwszej adaptacji. Fabuła opowiada o tytułowym bernardynie ugryzionym przez nietoperze. Pies zapada na wściekliznę i atakuje każdego, kogo spotka na swej drodze. Szczególnie brutalnie atakuje matkę z dzieckiem, którzy utknęli w zepsutym samochodzie. W upale, bez wody i pomocy z zewnątrz, kobieta musi walczyć o życie swoje i swojej pociechy.