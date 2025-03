Kiedyś wszyscy miażdżyli ten horror. Potem stał się kultowy, a teraz doczeka się sequela

„Zabójcze ciało” („Jennifer’s Body”) to jeden z tych filmów, które po premierze zostały przyjęte bardzo - delikatnie pisząc - chłodno, ale przez lata wyrobiły sobie status kultowego. Ba, z czasem zaczęło się pojawiać się coraz więcej głosów sugerujących, że w gruncie rzeczy to całkiem niezły film. Nie jest to przypadek tak spektakularny, jak choćby „Supersamiec” (znakomity obraz coming-of-age, który musiał dojrzeć w głowach odbiorców), ale i tak mało kto by się spodziewał, że ten szeroko krytykowany straszak doczeka się sequela po latach. A jednak.



Amanda Seyfried oznajmiła, że „Zabójcze ciało 2” jest już w fazie rozwoju.