Nowy mistrz kina grozy chce nakręcić horror o Vaderze. Ma już pomysł

Opis sugeruje, że Perkins widzi swój film jako antologię - zbiór pięciu lub sześciu koszmarów Vadera, składających się na ponad dwugodzinny, rzecz jasna przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów horror. Produkcją, rzecz jasna, zająłby się Lucasfilm.



Dziś marka „Star Wars” przechodzi kryzys, a samodzielny film o Vaderze wciąż pozostał niezrealizowany - choć wydawało się to nieuniknione. Czy wciąż jeszcze ma szansę powstać? Trudno ocenić. Osobiście wolałbym, by franczyza zaczęła eksplorować inne okresy czasu i poczynania zupełnie nowych postaci - ale wiem też, że Vader to postać zbyt ikoniczna, by już nigdy więcej nie powrócić na ekran.