"Sinister" operuje napięciem. "Smutek" ma na siebie zupełnie inny pomysł. Nie przywiązuje na pewno aż takiej wagi do fabuły, bo to przecież opowieść wręcz tendencyjna: wchodzimy do świata, w którym wirus zmienia ludzi w krwiożercze bestie. Widzieliśmy to wielokrotnie, ale tym razem jest "bardziej" niż zazwyczaj. Reżyser podkręca przemoc do maksimum. Z bohaterów wychodzi to, co w ludziach najgorsze i krew leje się na wszystkie strony. Wychodzi z tego pozycja tylko dla widzów o mocnych nerwach i jeszcze mocniejszych żołądkach. Nie ostatnia tego typu w zestawieniu.