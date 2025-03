To jedna z największych premier Netfliksa tego roku. Wielki powrót hitowej serii

Akcja filmu przenosi widzów do roku 1988 - ponownie do miasteczka Shadyside. Uczniowie miejscowego liceum przygotowują się do najważniejszego wydarzenia szkolnego życia, czyli balu maturalnego. Impreza coraz bliżej, a rywalizacja o tytuł królowej balu staje się coraz bardziej zacięta. Gdy jedna z outsiderów zostaje nominowana do tego prestiżowego tytułu, inne kandydatki zaczynają znikać w tajemniczych okolicznościach. To, co miało być nocą pełną radości, zamienia się w krwawy koszmar, a główna bohaterka musi stawić czoła mrocznemu zagrożeniu.



Produkcja ma skrupulatnie nawiązywać do klimatu ejtisów., nawiązując do klasycznych slasherów z tego okresu. Możemy spodziewać się neonowej estetyki, charakterystycznej ścieżki dźwiękowej i intensywnych scen grozy. Film otrzymał kategorię wiekową R.



Tym razem reżyserię odpowiada Matt Palmer, twórca filmu "Kaliber". Zastąpił on Leigh Janiak, reżyserkę poprzednich części serii. Palmer współtworzył scenariusz wraz z Donaldem McLearym.



Znani członkowie obsady to m.in.: