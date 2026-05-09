W jakiej kolejności oglądać te seriale? Cytadela powróciła na Prime Video

"Cytadela" pozostaje najdroższym serialem akcji wszech czasów. Okazuje się przez to ogólnie jednym z najdroższych seriali w historii - większym budżetem mogą się pochwalić tylko dwa sezony "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Prime Video wydało na produkcję niemałe pieniądze, bo aż 300 mln dol. Tak bardzo wierzyło w ten projekt, że przy okazji platforma Amazona zapowiedziała całe uniwersum, które ciągle rozwija.



"Cytadela" zadebiutowała na Prime Video jeszcze w 2023 roku. 2. sezonu doczekaliśmy się dopiero teraz - pojawił się na platformie Amazona w minioną środę. W międzyczasie jednak nie zabrakło dwóch spin-offów, z czego jeden rozgrywa się po wydarzeniach przedstawionych w 1. sezonie serialu głównego, a drugi jakiś czas przed nimi.

Cytadela - jak oglądać seriale z uniwersum Prime Video?

Seriale z uniwersum "Cytadeli" można oczywiście oglądać tak, jak powstawały i lądowały na Prime Video. Wtedy trzeba by zacząć od 1. sezonu serialu głównego i skończyć na jego 2. odsłonie. W takim wypadku kolejność prezentowałaby się następująco:

Cytadela: 1. sezon

Cytadela: Diana

Cytadela: Honey Bunny

Cytadela: 2. sezon

Przyjęcie powyższej kolejności mogłoby jednak być dezorientujące. Szybko pojawiłyby się pytania, kto jest kim i kiedy rozgrywa się akcja danego serialu. Dlatego jeśli dopiero zaczynacie przygodę ze szpiegowskim uniwersum Prime Video, warto się zastanowić, czy nie lepiej oglądać wszystkie produkcje, kierując się ich linią czasową, chronologicznie. Wtedy wyglądałoby to tak:

Cytadela: Honey Bunny

Drugi ze spin-offów został pomyślany jako prequel serialu głównego. W "Honey Bunny" poznajemy origin story Nadii Sinh - głównej bohaterki "Cytadeli". Tylko że fabuła skupia się akurat na jej rodzicach. Napędzana bollywoodzką energią akcja przenosi nas do Indii lat 90., kiedy to po dłuższym czasie separacji kaskader Honey i aktorka Bunny muszą połączyć siły, by uchronić córkę przed niebezpieczeństwem z ich przeszłości.

Cytadela: 1. sezon

Po "Honey Bunny" można spokojnie włączyć 1. sezon "Cytadeli". Choć zajeżdża klasycznych kinem szpiegowskim, nie jest on już utrzymany w retroklimatach. To futurystyczna jazda bez trzymanki. Już na samym jej początku tytułowa agencja szpiegowska upada za sprawą konkurencyjnej organizacji. Jej agenci zostają zlikwidowani bądź poddani wymazywaniu pamięci. Trójka z nich próbuje odnaleźć kreta, który odpowiada za zniszczenie Cytadeli.

Cytadela: Diana

Pierwszy ze spin-offów został już pomyślany jako sequel 1. sezonu serialu głównego. Akcja "Cytadeli: Diany" toczy się we Włoszech już po zniszczeniu tytułowej agencji. Tak się jednak składa, że jedna z tamtejszych agentek Cytadeli wciąż infiltruje akurat konkurencyjną organizację. Teraz musi znaleźć sposób, aby cało wyjść z tej sytuacji, zanim wrogowie odkryją, kim naprawdę jest.

Cytadela: 2. sezon

"Cytadelę: Dianę" należy traktować jako odskocznię od wydarzeń przedstawionych w serialu głównym. Po niej nic już nie stoi na przeszkodzie, aby odpalić po prostu 2. sezon, który zaledwie parę dni temu wylądował na Prime Video. Czego się po nim spodziewać? Na pewno porządnej dawki adrenaliny.

Rafał Christ 09.05.2026 10:15

