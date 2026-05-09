Kiedy finał Tańca z Gwiazdami? Oni powalczą o Kryształową Kulę

Finał największego tanecznego show w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Przypominamy, kiedy on nastąpi i kto weźmie w nim udział.

Adam Kudyba
taniec z gwiazdami final
"Taniec z Gwiazdami" starzeje się jak wino - pomimo tak dużej liczby edycji nie nudzi się widowni, wciąż spragnionej oglądania, jak celebryci mierzą się z wyzwaniami na parkiecie. Kończąca się właśnie edycja obfitowała w wiele emocjonujących momentów, pięknych (lub wręcz przeciwnie) tańców zróżnicowanych ocen i zaskakujących werdyktów ze strony jury oraz telewidzów. Pora na ostatni krok w postaci występów w wielkim finale.

Taniec z Gwiazdami - kiedy wielki finał?

Obecna edycja Tańca z Gwiazdami ruszyła wraz z początkiem marca. Z programem zdążyło się pożegnać wielu uczestników - pierwsza rywalizację zakończyła Małgorzata Potocka, potem przyszła kolej m.in. na Emilię Komarnicką, Natsu, Mateusza Pawłowskiego, Kamila Nożyńskiego i Izabelę Miko.

Przed nami creme de la creme - wielki finał, ostatni odcinek 31. edycji "Tańca z Gwiazdami". Polsat wyemituje go już w ten weekend - w niedzielę 10 maja o 19:55.

Taniec z Gwiazdami - uczestnicy wielkiego finału

Tydzień temu, w trakcie półfinału programu, doszło do emocjonującej chwili - w momencie, gdy prowadzący zamierzali odczytać wyniki głosowania, Piotr Kędzierski, tańczący w parze z Magdaleną Tarnowską, przerwał im i ogłosił decyzję o odejściu z programu. Zgodnie z treścią listu, który publicznie odczytał, uzasadnił swoją decyzję wysokim poziomem edycji, do którego, jak twierdzi, nie przystawał i jego potencjalna obecność w finale nie byłaby sprawiedliwa dla innych. To był zdecydowanie jeden z najbardziej zaskakujących momentów nie tylko odcinka, ale i całej edycji.

Tym samym, poza Kędzierskim i Tarnowską została jeszcze jedna para, która miała pożegnać się z programem. Okazało się jednak, że jury skorzystało ze swoich kompetencji i jednogłośnie zdecydowało, że właśnie ta para nie odpada i weźmie udział w wielkim finale.

W związku z tym w finale (bodajże po raz pierwszy w historii) o Kryształową Kulę powalczą cztery pary:

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Nie ulega wątpliwości, że taka sytuacja oznacza spory ścisk - wszystkie cztery pary reprezentują naprawdę znakomity poziom w tej edycji. Oznacza to, że w finale są ci, którzy na niego zasłużyli, a wybranie spośród nich jednej, zwycięskiej pary, będzie trudnym zadaniem. Już w niedzielę przekonamy się, komu los będzie sprzyjał najbardziej.

Adam Kudyba
09.05.2026 07:03
Tagi: PolsatTaniec z gwiazdami
